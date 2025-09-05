Karasu’da şoke eden olay! Boğulmaktan kurtarıldı, firari suçlu çıktı: 26 yıl cezası var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yasaklı dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren O.K. (37), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. 7 suçtan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı belirlenen O.K., gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 civarında, Karasu’nun Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Kısmı Kule 6 mevkisinde yaşandı.

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-1.jpg

Hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu alanda yüzen O.K., akıntıya kapıldı.

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-3.jpg

Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri, O.K.’yi kıyıya çıkardı.

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-4.jpg

BAŞKASININ BİLGİLERİNİ VERDİ

O.K., polis kimlik kontrolünde başka birine ait bilgiler sundu. Polis, çelişkiler üzerine O.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte karakola götürdü.

Detaylı sorguda O.K.’nin gerçek kimliği ortaya çıktı. O.K.’nin 7 ayrı suçtan toplam 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-5.jpg

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-6.jpg

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-7.jpg

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-8.jpg

arasuda-soke-eden-olay-bogulmaktan-kurtarildi-firari-suclu-cikti-yenicag-9.jpg

