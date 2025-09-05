Karasu’da şoke eden olay! Boğulmaktan kurtarıldı, firari suçlu çıktı: 26 yıl cezası var

Olay, saat 14.00 civarında, Karasu’nun Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Kısmı Kule 6 mevkisinde yaşandı.
Hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu alanda yüzen O.K., akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri, O.K.’yi kıyıya çıkardı.
BAŞKASININ BİLGİLERİNİ VERDİ
O.K., polis kimlik kontrolünde başka birine ait bilgiler sundu. Polis, çelişkiler üzerine O.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte karakola götürdü.
Detaylı sorguda O.K.’nin gerçek kimliği ortaya çıktı. O.K.’nin 7 ayrı suçtan toplam 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
