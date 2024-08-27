Karavanı otobüs sanan teyzelerle gezginin gülümseten sohbeti

Kapadokya’nın büyülü manzaralarında karavanıyla seyahat eden gezgin Özge Özbek, yolda beklenmedik bir durumla karşılaştı. Karavanını belediye otobüsü zanneden birkaç kadın, durdurduğu aracın aslında bir karavan olduğunu fark etmeden bindi. Özbek, bu yanlış anlamayı gülümseyerek karşıladı ve kadınları aracına aldı.

Bu karşılaşma, Kapadokya’nın güzellikleri kadar yürek ısıtan anlarla doluydu. Kadınlar, kısa bir şaşkınlık anından sonra bu sıcak misafirperverlik karşısında gülümseyerek yolculuklarına devam etti.