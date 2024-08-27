Korku evinde korkudan bayılan çocuk

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir korku evi, eğlenmek isteyen gençler için korku dolu anlara sahne oldu. Erzin ilçesinde yaşayan Göktuğ Kaplan, ablası ve arkadaş grubuyla birlikte eğlenceli bir deneyim yaşamak için korku evine gitmeye karar verdi. Ancak karanlık ve ürkütücü atmosferde, korku evinin personelleri tarafından korkutulan Kaplan, zor anlar yaşadı. Korku evinde eğlenceyi hızlandırmak isteyen çalışanlar, Kaplan’ı kaçırmaya çalışarak şaka yapmak istediler. Bu sırada panikleyen Kaplan, korkusuna yenik düşerek bayıldı.