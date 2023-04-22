Karayılan otu prostat kanseri tedavisinde böyle etkili

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların hem sağlık sorunlara hem de hasta olmadan önce tedbir amaçlı doğal besinlere yönelmesi son zamanlarda artıyor. Özellikle de insanların korkulu rüyası olan bazı hastalıklara karşı doğal bitkiler tercih ediliyor. Bu hastalıklardan birisi olan prostat kanserine iyi gelen karayılan otu dikkat çekti.

Karayılan otu, prostat kanserinin tedavisinde etkili olduğu bildirildi.

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlar olarak tanımlanır.

KARAYILAN OTU NEDİR?

Karayılan otu, Karayılan otu Actaea racemosa olarak bilinmektedir ve Ranuncularceae familyasından bir bitkidir. Son derece etkili bir bitkidir. İlk olarak kızıl derelilerin kullandığı bir bitkidir.

KARAYILAN OTU FAYDALARI

-Kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Adet söktürücü özelliği vardır ve adet döneminde yaşanan komplikasyonlara iyi gelmektedir.

-Vücutta bulunan iltihapların giderilmesine fayda sağlamaktadır.

-Sıkıntı ve stres yaşayanlar için kullanılmaktadır.

-Menopoz döneminde kadınların yaşadığı problemlerin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

-Romatizma ağrılarına iyi gelmektedir. Vücutta oluşan hafif ağrıların giderilmesi için de kullanılmaktadır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda direnç kazandırır.

-Kişide bulunan akne ve sivilce problemlerine de iyi gelmektedir. Karayılan bitkisinin lapa halinde cilde uygulanması ciltte sivilce ve akne oluşumlarına iyi gelmektedir. Yılan sokmasına karşı kullanılmaktadır. Geleneksel olarak karayılan otunun yılan sokmalarını tedavi ettiği düşünülmektedir.

KARAYILAN OTUNU KULLANIRKEN KİMLER DİKKAT ETMELİDİR?

-Karayılan otunun meme kanseri, hamile ve emziren kadınlar gibi hormonla ilişki durumlarda kullanılmasının güvenli olup olmadığı net değil. Dolayısıyla bu saydığımız gruplarda kullanılması güncel bilgilerle önerilmemektedir.

-Karayılan otu kullandığı bilinen kişilerin bazılarında karaciğer hasarı tespit edilmiştir. Bu etkinin bu bitkiden kaynaklı olduğu henüz net olarak kanıtlanmış bir bilgi değil. Ancak eğer bilinen bir karaciğer rahatsızlığınız varsa karayılan otunu kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışmalısınız.

-Karayılan otu ile varsa kullandığınız diğer ilaçlar birbiri ile etkileşime girebilmektedir. Bu ve benzeri bitkileri tüketmeden önce kullandığınız diğer ilaçları da hekim ve eczacınızla mutlaka paylaşmalısınız.