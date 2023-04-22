Karayılan otu romatizmaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya karayılan otunun faydalı olduğu ortaya çıktı.

Karayılan otu romatizmaya iyi geliyor

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların hem sağlık sorunlara hem de hasta olmadan önce tedbir amaçlı doğal besinlere yönelmesi son zamanlarda artıyor. Özellikle de insanların korkulu rüyası olan bazı hastalıklara karşı doğal bitkiler tercih ediliyor. Bu hastalıklardan birisi olan romatizmaya iyi gelen karayılan otu dikkat çekti.

Karayılan otu romatizma ağrılarına iyi gelmektedir. Vücutta oluşan hafif ağrıların giderilmesi için de kullanılmaktadır.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

KARAYILAN OTU NEDİR?

Karayılan otu, Karayılan otu Actaea racemosa olarak bilinmektedir ve Ranuncularceae familyasından bir bitkidir. Son derece etkili bir bitkidir. İlk olarak kızıl derelilerin kullandığı bir bitkidir.

KARAYILAN OTUNU KULLANIRKEN KİMLER DİKKAT ETMELİDİR?

-Karayılan otu ile varsa kullandığınız diğer ilaçlar birbiri ile etkileşime girebilmektedir. Bu ve benzeri bitkileri tüketmeden önce kullandığınız diğer ilaçları da hekim ve eczacınızla mutlaka paylaşmalısınız.

-Karayılan otunun meme kanseri, hamile ve emziren kadınlar gibi hormonla ilişki durumlarda kullanılmasının güvenli olup olmadığı net değil. Dolayısıyla bu saydığımız gruplarda kullanılması güncel bilgilerle önerilmemektedir.

-Karayılan otu kullandığı bilinen kişilerin bazılarında karaciğer hasarı tespit edilmiştir. Bu etkinin bu bitkiden kaynaklı olduğu henüz net olarak kanıtlanmış bir bilgi değil. Ancak eğer bilinen bir karaciğer rahatsızlığınız varsa karayılan otunu kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışmalısınız.

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