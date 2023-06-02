Karayip Korsanları'nın yıldızı hayatını kaybetti

Meksikalı aktör Sergio Calderon, 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Ailesi yanı başındayken öldü. Daha önce zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ancak ölüm nedeni henüz belli değil" dedi.

Sergio Calderon kariyerine 'The Bridge in the Jungle' filmiyle başladı. Öncesinde İngilizce öğretmenliği yapıyordu. 50 yıllık kariyeri boyunca hem beyaz perdede hem de televizyonda boy gösterdi.

Karayip Korsanları' serisinde Johnny Depp ile 'Siyah Giyen Adamlar'da ise Will Smith ile birlikte rol aldı.

