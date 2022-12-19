Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına ve Kurumca gerçekleştirilecek Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınavı ile Yedi (7) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumunun seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu/sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,

d) 2023 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.

e) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP48 puan türünden 85 puan almış olmak. (Başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.)

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

g) Adli sicil yönünden engel durumunun bulunmadığını başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek.

h) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığını gösterir belge sahibi olmak,

2- SINAVIN BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapacaklardır.

Başvurular 21/12/2022 tarihinde, saat 00:01 de başlayıp 12/01/2023 tarihinde, saat 23:59 da sona erecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular, başvuru şartlarını taşımayan ve yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının Beş (5) katı sayıda aday sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.

Adaylar sınava katılım durumlarını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca sınava girmeye hak kazanan adaylar (www.kgm.gov.tr) internet adresimizden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Adaylar sınav günü nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport gibi fotoğraflı kimlik belgelerini kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında bulunduracaklardır. Sınava katılabilmek için bu belgelerin ibrazı şarttır.

4- GİRİŞ SINAVININ KONUSU, ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı 14/15/16 Şubat 2023 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü Sınavında adaylar;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği (20 Puan),

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 Puan),

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan),

d) Genel yeteneği ve genel kültürü (20 Puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan), yönlerinden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

5- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Adaylara Sınav Kurulu Başkan ve Üyelerinin her biri bir not verir, bu notların ortalaması alınarak en yüksek nottan başlanılarak sözlü sınav sonuç listesi oluşturulur. Sözlü sınav başarı notu en az 65 puandır. Sözlü sınavda başarılı olan adayların KPSS puanı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır. Sınav notunun eşitliği durumunda yabancı dil puanı üstün olana sıralamada öncelik verilir.

6- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılan Giriş Sınavının sonunda başarı sırasına ve atama yapılacak kadro sayısına göre asıl adaylardan sonra asıl sayısı kadar yedek adaylar da belirlenir. Asıl adaylardan atama için başvuruda bulunmayan, ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağırılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi (www.kgm.gov.tr) internet adresimizden ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden duyurulur. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu adaylar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Adres: Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü A Blok Kat: 2 Oda No: 210

İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe 06100 Çankaya / ANKARA Tel : (0312) 449 84 10