Karbon sıfır hedefleyen şirketler açıklandı. Herkesin tanıdığı üç kurum amacına ulaştı

Fast Company dergisi, Ekim-Kasım sayısında sürdürülebilirlik konusunu işledi. Dergide, karbon sıfır hedefini açıklayan şirketler paylaşıldı.
Net Sıfır Karbon Nedir?
Net Sıfır Karbon (Karbon Nötrlüğü olarak da anılır), bir kuruluşun atmosfere saldığı kadar karbonu atmosferden çıkarması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, eşit miktarda absorpsiyondan (ayrıca sekestrasyon olarak da bilinir) eşit miktarda emisyon aldığınızda karbon etkisi sıfırdır.
Karbon Nötr Nedir?
Karbon nötr olmak, atmosfere salınan karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksiti başka yollarla dengeleme anlamına gelir. Karbon emisyonlarının sıfır olmasının koşullarından birisi, işletmelerin tamamen yenilenebilir enerji kullanımıdır.
Hedefi yakalayanlar
Signify
BSH Türkiye
Yuvam Dünya
2023
Sahibinden
Nivogo
Vakıfbank
Azall
2024
Fazla Gıda
2025
Schneider Electric,
Boyner Mağaza
Boyner Grubu
2030
Otokar
Mey İçki
Loreal Türkiye
Coca Cola İçecek
Esas Gayrimenkul
Ege Yapı
Borusan Holding
Anadolu Efes
2031
Abdi İbrahim
Kutes
Borusan Otomotiv
Türk Prysmian
2035
Uğur Okulları
2036
Doğuş Otomotiv
2039
Unilever
Metro Türkiye
2040
Vodafone Türkiye
Zorlu Enerji
Banvi
Koton
PG Türkiye
Sodexo
2041
Maxion İnci/ Jantaj
Enerjisa Üretim
2050
Nuh Çimento
Esas Holding
Temsa
Yaşar Holding
Pınar Et, Süt, İçecek
Carrefoursa
Bunge Gıda
Migros
Teknosa
Pegasus
Ekol Lojistik
Penti
Yorglass
Defacto
Arçelik
Yıldız Holding
GarantiBBVA
Tüpraş
DHL Türkiye
Enerjisa
Kordsa
Aselsan
Koç Holding
Kibar Holding
IGA Havaalanı İşletmeleri
Ülker Gıda
ING Türkiye
Türk Traktör
Vestel
Yapı Kredi
Petrol Ofisi
Socar Türkiye
2051
Temsa
Anadolu Grubu
THY
2053
IC Holding – QNB Finansbank
2035-2050
İş Bankası