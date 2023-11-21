Karbon sıfır hedefleyen şirketler açıklandı. Herkesin tanıdığı üç kurum amacına ulaştı

Fast Company dergisi, Ekim-Kasım sayısında sürdürülebilirlik konusunu işledi. Dergide, karbon sıfır hedefini açıklayan şirketler paylaşıldı.

Net Sıfır Karbon Nedir?

Net Sıfır Karbon (Karbon Nötrlüğü olarak da anılır), bir kuruluşun atmosfere saldığı kadar karbonu atmosferden çıkarması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, eşit miktarda absorpsiyondan (ayrıca sekestrasyon olarak da bilinir) eşit miktarda emisyon aldığınızda karbon etkisi sıfırdır.

Karbon Nötr Nedir?

Karbon nötr olmak, atmosfere salınan karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksiti başka yollarla dengeleme anlamına gelir. Karbon emisyonlarının sıfır olmasının koşullarından birisi, işletmelerin tamamen yenilenebilir enerji kullanımıdır.

Hedefi yakalayanlar

Signify

BSH Türkiye

Yuvam Dünya

2023

Sahibinden

Nivogo

Vakıfbank

Azall

2024

Fazla Gıda

2025

Schneider Electric,

Boyner Mağaza

Boyner Grubu

2030

Otokar

Mey İçki

Loreal Türkiye

Coca Cola İçecek

Esas Gayrimenkul

Ege Yapı

Borusan Holding

Anadolu Efes

2031

Abdi İbrahim

Kutes

Borusan Otomotiv

Türk Prysmian

2035

Uğur Okulları

2036

Doğuş Otomotiv

2039

Unilever

Metro Türkiye

2040

Vodafone Türkiye

Zorlu Enerji

Banvi

Koton

PG Türkiye

Sodexo

2041

Maxion İnci/ Jantaj

Enerjisa Üretim

2050

Nuh Çimento

Esas Holding

Temsa

Yaşar Holding

Pınar Et, Süt, İçecek

Carrefoursa

Bunge Gıda

Migros

Teknosa

Pegasus

Ekol Lojistik

Penti

Yorglass

Defacto

Arçelik

Yıldız Holding

GarantiBBVA

Tüpraş

DHL Türkiye

Enerjisa

Kordsa

Aselsan

Koç Holding

Kibar Holding

IGA Havaalanı İşletmeleri

Ülker Gıda

ING Türkiye

Türk Traktör

Vestel

Yapı Kredi

Petrol Ofisi

Socar Türkiye

2051

Temsa

Anadolu Grubu

THY

2053

IC Holding – QNB Finansbank

2035-2050

İş Bankası