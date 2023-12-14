Doğal gaz kombileri kaldırılacak ‘Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak'

Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gaz kombileri kaldırılacak ‘Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak'
AB ülkeleri şok bir karara imza attı. Doğalgaz kullanımın kaldırılması hususunda anlaşmaya varıldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı planlıyor.

DonanımHaber'de yer alan bilgilere göre, AB ülkeleri tarafından alınan karar kapsamında, 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' kuralına uymak zorunda olacak.

fg.jpg

Aylarca süren tartışmaların ardından çevre için olumlu adım atılmaya karar verildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşma imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya göre AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durduracak ve 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' anlaşmasına uygun olacak.

Ayrıca 2050 yılına kadar AB'deki tüm binalar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek.

fh.jpg

DOĞALGAZ KOMBİLERİ TARİHE KARIŞIYOR

AB yetkilileri 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerini kullanımı kaldırmayı amaçlıyor. Bunun için 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri kombi fosit kullandığı için kombilerin kullanımı için teşvik vermeyecek.

İlgili Haberler
Almanya'dan fosil yakıt anlaşması memnuniyeti
Almanya'dan fosil yakıt anlaşması memnuniyeti
Dillerden düşmeyen 'Karbon Sıfır' nedir ve neden bu kadar önemli
Karbon sıfır hedefleyen şirketler açıklandı. Herkesin tanıdığı üç kurum amacına ulaştı
İklim yasası da beşten büyük müdür?
Son Haberler
Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk Gündem
Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk
Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon Gündem
Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon
Acı biberin mucize faydasını doktor açıkladı Sağlık
Acı biberin mucize faydasını doktor açıkladı
Artvin’de heyelan Gündem
Artvin’de heyelan
60 bin liralık saman balyası kül oldu Gündem
60 bin liralık saman balyası kül oldu
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmenin savunması pes dedirtti Gündem
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmenin savunması pes dedirtti
Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler Spor
Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler