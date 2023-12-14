Doğal gaz kombileri kaldırılacak ‘Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak'

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı planlıyor.

DonanımHaber'de yer alan bilgilere göre, AB ülkeleri tarafından alınan karar kapsamında, 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' kuralına uymak zorunda olacak.

Aylarca süren tartışmaların ardından çevre için olumlu adım atılmaya karar verildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşma imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya göre AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durduracak ve 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' anlaşmasına uygun olacak.

Ayrıca 2050 yılına kadar AB'deki tüm binalar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek.

DOĞALGAZ KOMBİLERİ TARİHE KARIŞIYOR

AB yetkilileri 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerini kullanımı kaldırmayı amaçlıyor. Bunun için 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri kombi fosit kullandığı için kombilerin kullanımı için teşvik vermeyecek.