Karda neden güneş gözlüğü kullanmalıyız? Göz doktorları açıkladı

Göz sağlığı için kışın da güneş gözlüğü kullanmanın önemli olduğunu belirten göz doktorları, kar yağışının yoğun olduğu şehirlerde yaşayanlara bu konuda uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Karda neden güneş gözlüğü kullanmalıyız? Göz doktorları açıkladı

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Hakkı Dede, güneşin göze zararlı etkilerini anlatarak, yaz-kış fark etmeksizin karlı günlerde güneş gözlüğü kullanılmasının gerektiğini dile getirdi.

Dr. Dede, kullanılan gözlüklerin kaliteli ve patentli olmasının ve filtreli gözlüklerin önemine vurgu yaptı.

Dr. Dede, “Naylon gözlükler kesinlikle kullanılmasın. Yüzde 99 UV koruyuculuğu UVA ve UVB koruyucu gözlükler olması lazım. Bunları da genellikle işportadan değil, patentli optikçilerden alınması gerekiyor. Uygun olmayan bir güneş gözlüğü daha fazla güneş ışığı çekeceği için gözlere fayda yerine zarar sağlayacaktır. Bu konuda kışın da özellikle karlı ve güneşli havası çok olan memleketlerde takılabilir. Ama asıl 35 derece sıcaklığı aşan havalarda takılırsa daha uygun olur.” sözlerini kullandı.

KARDA NEDEN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMALIYIZ?

Kışın kara bakmanın son derece zorlaştığı biliniyor. Güneş gözlüğü takmak kardan yansıyacak olan ultraviyole ışınlarından gözleri koruduğu bildirildi.

Böylece göz bebekleri sağlıklı yapısını korumayı devam ettirir.

Kış aylarında çevrenin karla kaplanması ile birlikte güneş ışınları sürekli olarak yansımaya başladığı ifade edildi.

Karın yüzüne vuran güneş ışınları yansıyarak gözlere doğru gelir.

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