Kış aylarında ayakkabı eldiven gözlük kullanımı uyarıları

Uzmanından kış aylarında ayakkabı, eldiven, gözlük kullanımına dair uyarılar geldi.

KAYNAK: İHA
Kış aylarında ayakkabı eldiven gözlük kullanımı uyarıları

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi uzmanı Op. Dr. Fırat Emin Özdemir, kışın karşılaşılabilecek sorunlara karşı ayakkabı, eldiven, gözlük gibi önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Özdemir, kışlık ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken üç noktayı sıraladı: Ayakkabının hafif, tabanının dişli ve ayak bileğini saran olması. Bu şekilde hem ayak daha az yorulacak hem de kaygan zeminlerde daha iyi tutunacak.

Özdemir, kıyafet seçiminde de hareket kabiliyetini kısıtlamayacak kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca üşümemek için eldiven kullanılmasını ve ellerin cepte tutulmamasını tavsiye etti. Ellerin dışarıda olması dengenin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Özdemir, kaygan zeminlerde yürürken eğimli ve yana yatık zeminlerden kaçınılması gerektiğini, mümkünse düz ve pürüzlü zeminlerden yürünmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca gözlük kullananların etrafı çok fazla karartmayan gözlükler seçmeleri gerektiğini, buzlu zeminleri iyi gözlemlemeleri gerektiğini söyledi.

Denge problemi olanlar ve yaşlılar için de baston gibi destek ekipmanları kullanılmasını önerdi.

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