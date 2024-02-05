Kardan adamla güreşen adam. Allah akıl fikir versin

Reyhan Altay Aşan
Kardan adamla güreşen adam. Allah akıl fikir versin
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde 66 yaşındaki Recep Ekici isimli vatandaş, kendi yaptığı kardan adamı kendisine rakip olarak gördükten sonra soğuğa aldırış etmeden soyunarak kardam adam ile güreş tuttu. Allah akıl fikir versin..

Ülkenin batı kısmı bahardan kalma günler yaşarken diğer bölgeleri ise mevsim normalleri gereği soğuk ve çetin hava koşulları ile mücadele etmeye devam ediyor. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı olan Adamfakı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Recep Ekici isimli bir şahsın geçtiğimiz sene çekildiği belli olan videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Recep Ekici isimli şahıs daha önceden yaptığı kardan adam ile güreş kararı aldı. Önce üzerindeki gömleği çıkartan Ekici, daha sonra kardan adamın etrafında önce pehlivan yürüyüşü yaptı daha sonra ise savunmasız bir şekilde duran kardan adama bir anda saldırmaya başladı.

Tek hamlede kardan adamı yere yığan Recep Ekici çeken kadın önce güldü sonra da ‘Manyak yıktı la’ dedi. Recep Ekici ise ‘Bu adam dayanmadı bana be’ dedi.

Geçtiğimiz yılların başlarında çekilen ve o dönem viral olan bu video içinde bulunduğumuz kış aylarında yeniden viral oldu.

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