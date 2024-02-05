İstanbul'un tarihte ilk kez alınmış film kaydı. Tarih 3 Nisan 1897

Züleyha Öncü
İstanbul'un tarihte ilk kez alınmış film kaydı. Tarih 3 Nisan 1897
Sosyal medyada viral olan video, 3 Nisan 1897 yılında İstanbul’da çekildi. İstanbul’un tarihte ilk kez kez kayıt altına alınan videosunda, Süleymaniye Camii, Haliç ve Galata Köprüsünde yürüyen yayalar yer alıyor.

İnternet üzerinde birçok kişinin ve özellikle tarih içeriklerinin paylaşıldığı sayfalardaki video 40 saniyeden oluşuyor. Videoda Süleymaniye Camii, Haliç’te bekleyen gemiler, Galata Köprüsü’nde yürüyen insanlardan oluşan birkaç an Alexandre Promio tarafından kayıt altına alındı.

Bir gezgin olan Alexandre Promio, o dönemde kullanılan Lumiere Sinematografı ile en fazla bir dakikalık videolar çekebiliyordu. 2. Abdulhamit döneminde kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada birçok kişi tarafından oldukça beğenildi.

ALEXANDRE PROMİO İSTANBUL’U ÇEKTİĞİ VİDEOYU NASIL NOT ALDI?

Promio’nun Türkiye seyahatine dair aldığı notlar, 1925 yılında basılan ‘Başlangıcından Günümüze Sinematografın Tarihi’ kitabında şöyle belirtilmişti:

“Fotoğraf makinemi tanıtmakta yaşadığım büyük zorluk dışında, Türkiye gezim hakkında söyleyecek çok az şeyim var.

O zamanlar Abdülhamid'in Türkiye'sinde kranklı herhangi bir alet şüpheliydi; Ücretsiz giriş elde etmek için Fransız Büyükelçiliği'ni ve ardından bir yetkilinin elinde zekice unutulmuş birkaç madeni parayı getirmek gerekiyordu.

Sonunda Konstantinopolis, Smyrna, Jaffa, Kudüs vb. yerlerde faaliyet gösterebildim.”

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