Kardeşini öldürmüştü 15 yıl sonra sığınmacı kimliğiyle yakalandı

Şanlıurfa'da, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle kardeşi İsmail Alkan'ı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Alkan, 15 yıl sonra Suriyelilere verilen geçici koruma kimlik belgesiyle yakalandı.

KAYNAK: DHA
Kardeşini öldürmüştü 15 yıl sonra sığınmacı kimliğiyle yakalandı

Eyyübiye ilçesi Ambartepe Mahallesi'nde, 16 Haziran 2008'de Ahmet Alkan, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Alkan'ı öldürdü. Cinayeti işledikten sonra kaybolan Ahmet Alkan, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008'den itibaren aranan firari Ahmet Alkan'ı yakalamak için yaptıkları çalışmada, şüphelinin, Eyüpkent Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 15 yıldır aranan cinayet şüphelisinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın, evinde gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında, yakalanmamak için kullandığı ve Suriyelilere verilen kimlik belgesi bulundu. Gözaltına alınan Ahmet Alkan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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