Kardeşinin düğününde tabancayla vuruldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir kır düğünü yapan mekanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Y. (48) kız kardeşinin düğününde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucunda Ali Y. tabanca ile göğsünden vuruldu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ali Y., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Y.'nin tedavisi devam ediyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 6 adet boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)