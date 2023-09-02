Kardeşinin evini benzin döküp yaktı

İHA'nın haberine göre, Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda saat 01.45 sıralarında yaşanan olayda, üvey kardeş olan Zafer A. ile Alaettin A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından Zafer A. üvey kardeşi Alaettin A.’ya ait evin olduğu sokağa geldi. Yaşadıkları tartışmanın öfkesiyle kardeşine ait evi benzin döküp ateşe veren şahıs ardından olay yerinden ayrıldı. O an evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken, alev alev yanan evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Kundaklama anları ise kameralara yansıdı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Evin alev alev yandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı. Öte yandan, polis ekipleri, ev sahibi Alaattin A.’nın ifadesine başvurdu.

İfadesinde üvey kardeşinin evini kundakladığını söyleyen Alaattin A., aralarında tartışma çıkması sonrası böyle bir olayın yaşandığını söyledi. Ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Zafer A.’nın evi kundakladığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.