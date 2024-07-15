Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak öldü

Gaziantep'te kardeşinin oto yıkama dükkanında elektrik şalterini kapatmak isterken akıma kapılan Suriye uyruklu Omar Fahaed, yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Hoşgör Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre; Omar Fahed, kardeşinin işlettiği araç yıkama dükkanını kapatmak için şalteri indirdiği sırada akıma kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sevk edilirken, ekiplerin müdahalede bulunduğu Fahed, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk babası Fahed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamazken, Fahed'in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze, otopsi işlemleri sonrası Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, polisin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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