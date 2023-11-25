Kardeşiyle birlikte öldürülen Ahmed bir hafta sonra evlenecekmiş

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kardeşi Muhammed (26) ile birlikte öldürülen Ahmed Alhalaf'ın (29) bir hafta sonra evleneceği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KAYNAK: DHA
Kardeşiyle birlikte öldürülen Ahmed bir hafta sonra evlenecekmiş

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Suriye uyruklu Muhammed ve kardeşi Ahmed Alhalaf tüfekle vuruldu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Muhammed ve Ahmed Alhalaf kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kardeşin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde olayın şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Muhammed'in evli olduğu, ağabeyi Ahmed Alhalaf'ın ise 1 hafta sonra evleneceği ortaya çıktı.

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