Kardeşlerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi’nde, A.C.E. (16) ile ağabeyi M.M.E. (23), Beytepe 3. Cadde üzerindeki evlerinde bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavga dönüşmesi sonrası 16 yaşındaki A.C.E., ağabeyini bıçakla elinden yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı ağabey, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağabeyini bıçakla yaralayan A.C.E. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.