Kardeşlerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA
Kardeşlerin bıçaklı kavgasında kan aktı
Çorum'da iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabey bıçaklanarak yaralandı.

Çorum'un Gülabibey Mahallesi’nde, A.C.E. (16) ile ağabeyi M.M.E. (23), Beytepe 3. Cadde üzerindeki evlerinde bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi sonrası 16 yaşındaki A.C.E., ağabeyini bıçakla elinden yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı ağabey, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağabeyini bıçakla yaralayan A.C.E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

aw110904-01.jpg

aw110904-03.jpg

aw110904-04.jpg

Son Haberler
Trans olanı 5 milyar insanın canına kastediyor Sağlık
Trans olanı 5 milyar insanın canına kastediyor
Liverpool Newcastle maçında gol yağmuru Spor
Liverpool Newcastle maçında gol yağmuru
iPhone 15 Pro’da yeni bir hata çıktı Teknoloji
iPhone 15 Pro’da yeni bir hata çıktı
Konyaspor'dan Galatasaray'a Abdülkerim Bardakçı ihtarı Spor
Konyaspor'dan Galatasaray'a Abdülkerim Bardakçı ihtarı
Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı: Boynundan bıçaklandı Dünya
Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı: Boynundan bıçaklandı
Mersin'de görüldü, vatandaşlar hemen ekipleri aradı. Nesli tehlike altında Yaşam
Mersin'de görüldü, vatandaşlar hemen ekipleri aradı. Nesli tehlike altında