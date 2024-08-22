Kargo firmasının kamyonunda Suriyeli 515 çetesinin propagandası

Sosyal medya platformu X'te 'kasif131111" adlı hesap, çakarlı bir kamyonun görüntülerini hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kamyon camının önünde dijital bir şekilde "515" yazısı olduğu görülürken, çakarlı kamyonun 'Kılıçlar Lojistik' firmasına ait olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, "Buna nasıl izin veriliyor?", "Ülkemizin geldiği noktaya bakın" gibi yorumlarda bulundular.

515 HAŞİMİLER NEREDEN GELİYOR?

Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, "515" sayısı Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ederken, Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş, Arap Yarımadası'nın kontrolünü eline geçirmiş, fakat birkaç yıl sonra Suudi Hanedanlığı'na yine bir isyanla kaybetmişlerdi.

Daha sonra başta Ürdün ve Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelere dağılmışlar.