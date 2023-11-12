Kargocu çiftin çaldıkları altınlarla yaptıkları şoke etti

Başkent’te bir kargo firmasında çalışan karı-koca, dağıtım yapmak için girdikleri binada bir daireye gizlice girerek 214 bin lira değerinde altın çaldı. Çaldıkları altınların ise bir kısmını bozup kendilerine telefon aldılar.

KAYNAK: DHA
Kargocu çiftin çaldıkları altınlarla yaptıkları şoke etti

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde gerçekleşti. Batıkent semtinde bulunan bir evde 1 adet kelepçe bileklik, 4 adet bilezik, 1 adet ucunda tam altın takılı zincir kolye, 2 adet altın yüzük çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerin olay yerine geldiği araç tespit edildi. Özel bir firmada kargo dağıtım amacıyla kullanılan aracın sahibinin B.S.B. isimli kadın olduğu ve bu araçla eşi D.B.’nin kargo dağıtımı yaptığı saptandı.

ÇALDIKLARI ALTINLARI BOZDURUP TELEFON ALMIŞLAR

Polis ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yapılan binada gün içinde kargo dağıttığını tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanıp gözaltına alınan karı- koca hırsızlığı itiraf ederken, şüphelilerin çaldıkları altınları 214 bin TL karşılığında kuyumcuya sattıkları, aldıkları paranın bir kısmı ile de kendilerine cep telefonu aldıkları belirlendi. Satın aldıkları cep telefonları ve kalan para polisler tarafından muhafaza altına alınırken, B.S.B. ve D.B.’nin polisteki işlemleri devam ediyor.

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