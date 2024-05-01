35 milyon Euroluk transfer hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
35 milyon Euroluk transfer hamlesi
Bu sezon Premier Lig'de beklenen başarıyı yakalayamayan ve gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Chelsea'nin yeni gözdesi belli oldu.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, Chelsea, Everton'ın kaptanı ve kalecisi Jordan Pickford'u transfer etmek için adımlarını attı. Chelsea'nin, bu sezon kaleci mevkisinde istediği verimi alamadığı için 30 yaşındaki İngiliz kaleciye 35 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Everton'ın Finansal Fair-Play Planları

Everton'ın Finansal Fair-Play kurallarına uyum sağlamak amacıyla gelecek transfer tekliflerine açık olduğu belirtildi.

Jordan Pickford, bu sezon Everton ile çıktığı 39 resmi maçta toplam 51 gol yedi ve 13 maçta kalesini gole kapatarak performansını sergiledi.

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