35 milyon Euroluk transfer hamlesi

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, Chelsea, Everton'ın kaptanı ve kalecisi Jordan Pickford'u transfer etmek için adımlarını attı. Chelsea'nin, bu sezon kaleci mevkisinde istediği verimi alamadığı için 30 yaşındaki İngiliz kaleciye 35 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Everton'ın Finansal Fair-Play Planları

Everton'ın Finansal Fair-Play kurallarına uyum sağlamak amacıyla gelecek transfer tekliflerine açık olduğu belirtildi.

Jordan Pickford, bu sezon Everton ile çıktığı 39 resmi maçta toplam 51 gol yedi ve 13 maçta kalesini gole kapatarak performansını sergiledi.