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Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:37
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Karı koca sulama kanalına uçtu

Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
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Hasan S. idaresindeki 55 AEG 221 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Melik mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazada, din görevlisi olduğu öğrenilen Hasan S. ile eşi Pınar S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çekici yardımıyla kanaldan çıkarılan araç otoparka çekildi.

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