Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu

İspanyol devi Real Madrid'de 14 sezondur forma giyen Karim Benzema'nın sözleşmesinin biteceği 30 Haziran'da takımdan ayrılacağı bildirildi.

Benzema, Real Madrid formasıyla sayısız kupa kazanmış, son sezonda 44 maçta 30 gol atma başarısını göstermişti.

İspanya'nın AS gazetesi Benzema'nın Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaştığını yazdı.

Habere göre 35 yaşındaki Fransız yıldız, Al Ittihad ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 100 milyon euro kazanacak.

Real Madrid formasıyla 14 yılda 647 maça çıkan Benzema, 353 gol atarken 165 asist yaptı.

