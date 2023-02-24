Karın şişkinliği neden olur?

Pek çok kişide görülen karın şişkinliği, estetik bir problemin yanı sıra fiziksel olarak da rahatsızlık hissine neden olabilir. Midede meydana gelen bu şişkinliğin nedeni her zaman kilo almaya bağlı değildir. Farklı nedenlere dayanan karın şişkinliklerinin de olduğu bilinmektedir.

KARINDA ŞİŞLİK NEDEN OLUR?

Karın bölgesinde görülen şişliğin nedeni pek çok faktöre bağlı olabilir. Karın şişliğinin nedenleri kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak en temel sebep, bağırsaklarda gaz oluşumudur. Besinlerdeki karbonhidratlar, parçalanma sırasında bağırsaklarda gaz oluşur. Bu besinler parçalanırken yoğun olarak hava yutmak, karında şişliğe neden olur. Karın şişliğinin nedenleri:

Çölyak hastalığı karında şişlik ile kendini belli edebilir.

Siroz ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklardan dolayı da karın şişebilir. Karaciğerin işlevini kaybetmemesi için alkolden uzak durulmalı ve gerekli kontroller yaptırılmalıdır.

Hızlı yeme ve çiğnemeden yutma sonucu karın şişliği tetiklenebilir. Bu yiyecekler, bağırsaklardan geçerken zorlanacağı için daha çok gaz açığa çıkar ve şişkinlik meydana gelir.

Bağırsaklardaki enfeksiyonlar ve belirtiler de karında şişliğe neden olabilir. Bağırsak hastalıkları için kullanılan ilaçlar, karnın şişip rahatsız hissetmesine yol açabilir.

Kimi zaman herhangi bir şey tüketilmese de karın şişebilir. Bunun nedeni stresli ve kaygılı yaşam koşulları olabilir.

Regl gecikmesi yaşayan kadınların karın bölgesinde şişlik olabilir.

Erken doyma hissiyatı ve midenin tam olarak boşalmaması gibi nedenlerden dolayı karın bölgesinde şişme görülebilir.

Bu nedenlere bağlı olarak karında geçici ya da kalıcı olarak şişlik oluşabilir. Eğer geçmeyen karın şişliği varsa bu durumda bazı hastalıkların görülme ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla bir uzmana başvurmakta fayda vardır.