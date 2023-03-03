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Kilo aldığını sanıyordu. Karnından çıkanlar görenleri şaşırttı

Tokat'ta kilo aldığını düşünerek doktora başvuran kadının karnından ameliyatla çıkartılan 5 kilo ağırlığında 40 santimetre boyunda miyom, görenleri şaşırttığı ifade edildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:18
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Karnından çıkanlar görenleri şaşırttı

Kilo aldığını sanıyordu. Karnından çıkanlar görenleri şaşırttı
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İHA’nın haberine göre; Tokat'ta yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Güler Kaymak, karnında şişkinlik olması nedeniyle kilo aldığını düşünerek bir süre kontrollü beslendi. Karnındaki şişkinliğin büyümesi, günlük yaşantısında rahatsızlık vermesi üzerine Kaymak, Tokat Devlet Hastanesinde muayene olduğu bildirildi.

Ultrasonda kadının karın bölgesinde miyop tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Süleyman Barın tarafından yapılan ameliyatla yaklaşık 5 kilo ağırlığında 40 santimetre boyunda miyom çıkartıldı. Doktorlar gördükleri kitle karşısında hayrete düştüler.

“BU ŞEKİLDE BİR ŞEYİ AÇIKÇASI GÖRMEMİŞTİK”

Dr. Barın, muayene ettiği hastanın adeta karnının bir gebe gibi büyüklükte olduğunu ifade ederek, “Nefes alamıyor, zor yürüyordu. Gerekli testleri, tahlilleri yaptıktan sonra bunun dev bir miyom olduğuna karar verdik. Ameliyatla yaklaşık 40 santimetre boyunda 5 kilo ağırlığında adeta böyle tabiri caizse dikey mimari gibi büyümüş çam ağacı şeklinde yüzlerce miyomdan oluşan bir kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Şu anda hastamız gayet iyi. Karnı rahatladı, hafifledi. Nefes alması kolaylaştı takip ve tedavisine devam ediyoruz. Miyomu patolojiye gönderdik. Büyük ihtimalle iyi huylu olduğunu düşünüyorum. Bu tür olgular görüyorduk ama bu gördüğümüz çok daha ilginç bir yapıdaydı. Bu şekilde bir şeyi açıkçası görmemiştik” dedi.

“İKİZ BEBEK GİBİYMİŞ”

Güler Kaymak ise kilo aldığını düşünürken bir anda karnının büyümesi sonucu doktora gittiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

“Ben daha önce ameliyat olmuştum. O zaman 5 santimdi. İkiz bebek gibiymiş. İkiz bebek gibi olana kadar nasıl oldu? Anlayamadık, bilemedik. Karnım şişince kilo aldım zannediyordum. Başka bir şey düşünmedim. Biraz da nefes darlığı olunca guatrdan ameliyat olmuştum. İlaçlar içiyorum ondan olabilir diye düşünüyordum. Sağ olsun hocamı kurtardı beni. Allah gönlüne göre versin"

Üzerindeki yükün hafiflediğini belirten Kaymak, şunları belirtti:

“Çok iyiyim şükürler olsun. Kurtuldum. İnşallah üremez. Hastaneye gelmeden tartılmıştım 65 kiloydum, şu anda 5 kilo vermişimimdir. Hiç göbek kalmadı”

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