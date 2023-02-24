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Karın şişliği doğal yöntemlerle nasıl geçer?

Karın şişliği birçok insanın hoşuna gitmez ve rahatsızlık verir. Bu nedenle o şişkinlikten kurtulmak gerekir. Peki, karın şişkinliğinden nasıl kurtulunur evde o şişkinlikten kurtulmanın doğal yöntemleri var mı? İşte o soruların yanıtları…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:36
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Karın şişliği nasıl geçer?

Karın şişliği doğal yöntemlerle nasıl geçer?
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KARIN ŞİŞLİĞİ NASIL GEÇER?

Papatya çayı, gaz ve şişkinlik problemlerinde kullanılır.

Midedeki asidite oranını düşürmek için sarı hardal tüketilebilir.

Tüm sindirim sistemi sorunları için zencefil yardımcı bir besindir.

İşlenmemiş organik elma sirkesi, aşırı gaz ve şişkinliğe iyi gelir.

Nane tüketmek şişliğe, gaza ve diğer sindirim sistemi problemlerine iyi gelir.

Tarçın, mide asidinin duvarlardan alınma ihtimalini azaltır. Bunun sonucu gaz oluşumunu da önler.

Karın şişliği nasıl iner diye merak edenler bu konuda bazı noktalara dikkat etmelidir. Mide şişkinliğini geçirmek için şunlar yapılabilir:

Asitli, gazlı, şekerli içeceklerden ve tatlandırıcılardan uzak durulmalıdır.

Düzenli olarak egzersiz ve yürüyüş yapmaya özen gösterilmelidir.

Yemekten sonra hemen uzanma pozisyonuna geçilmemelidir.

Laktoz içeren besinlerden uzak durulmalıdır.

Bitki çayları tüketilmelidir.

Az yağlı yiyecekler tercih edilmelidir.

Meyve, sebze ve lifli gıdaları gereğinden fazla tüketmemeye özen gösterilmelidir.

Bunlara dikkat etsem ve az yemek yesem de karnım şişiyor diyenler ise mutlaka bir doktora başvurarak mide şişkinliğinin nedenini öğrenmelidir. Çünkü bazen bu durum farklı bir hastalığın habercisi olabilir.

EVDE KARIN ŞİŞLİĞİNİ NASIL GEÇİRİRSİNİZ

Karın şişkinliğine iyi gelen besinler ile evde doğal yöntemlerle bu problemi çözmek mümkündür. Karın şişliğine ne iyi gelir evde yapılabilecek yöntemler de oldukça araştırılmaktadır. Bu soruya cevap olarak şunlar sıralanabilir:

Rezene: Rezene ve rezene tohumlarından bitki çayı yapmak, karın şişkinliğini önlemede etkilidir. Çiğ halde, pişmiş olarak ya da bitki çayı şeklinde tüketilebilir.

Zencefil: Uzun süre karın şişkinliği yaşanıyorsa, zencefil çayı ya da zencefilli yoğurt tüketilebilir. Karın şişmesi ve sertleşmesi için oldukça etkilidir.

Meyan kökü: İdrar söktürücü özelliğe sahip olduğu için şişliğe neden olan maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Elma: Lif açısından zengin olan elma, bağırsak sağlığını güçlendirir ve sindirimi iyileştirir. Bu sayede karındaki şişliği de ortadan kaldırabilir.

Anason bitki çayı: Sindirimin güçsüz olmasından dolayı karın şişkinliği yaşanıyorsa, anason bitki çayı doğal ve etkili bir çözümdür.

Melisa otu: Spazma iyi gelen bir bitkidir. Çayını demleyip içmek sindirim sistemine iyi gelir.

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