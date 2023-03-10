Karın ağrısı yaşayan 89 yaşındaki hastadan çıkan görenleri şok etti

İHA’nın haberine göre; Konya'da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe A, karın ağrısı ve şişlik şikâyetiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne geldiği ifade edildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Ayşe A’nın yumurtalığındaki kitlenin karın bölgesine ulaştığı tespit edilerek, yaşlı kadın ameliyata alındı. Hastanın karnındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldığı bildirildi.

Isparta Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi'nden Dr. Serhan Can İşcan, hastanın yaşından dolayı ameliyatın yüksek riskli olduğunu belirterek, “Ameliyat risklerini azaltabilecek tedavilerimizi uygulayarak, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu süreçte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu” sözlerini kullandı.

Dr. İşcan, ameliyatı 21 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini ve hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.