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10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü

Aksaray’da 10 yıldır kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Kamber Demir'in dini nikahlı karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ve sonra yakılarak gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden kadın ile birlikte 2 oğlu ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:09
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Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü

10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü
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İHA'nın haberine göre, olay, 2013 yılının 11. ayında Aksaray’ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde yaşandı. 2013 yılında dini nikahla evli yaşadığı ve eşinden 4 çocuk sahibi olan Kamber Demir (45), o tarihte aniden ortadan kayboldu. 

Kamber Demir’i bir süre göremeyen kardeşleri ve akrabaları şahsın dini nikahlı eşi olan M.Y.’a (49), Kamber Demir’i sordu. M.Y., eşinin yurt dışına gittiğini ve burada iş kuracağını söylemesi üzerine bir süre daha bekleyen Kamber Demir’in yakınları aylar sonra kardeşlerine telefonla ulaşmak istedi. 

Telefon numarası almak için yine Kamber Demir’in eşi M.Y.’a giden yakınları telefon numarası da alamayınca 2014 yılında durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili “kayıp şahıs” işlemi yaparak olay yerinden ayrıldı. O günden beri kayıp olarak aranan Kamber Demir’den bugüne kadar bir haber alınamadı.

SAATLERCE SORGULANDILAR

Kayıp şahıslar üzerine şehir genelinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 10 yıldır kayıp olan Kamber Demir’in dosyasını yeniden gündeme getirdi. 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan JASAT dedektifleri, çalışmaya Kamber Demir’in yakınlarıyla görüşerek başladı. Yakınlarından elde edilen “Cinayet” şüphesi üzerine Kamber Demir’in dini nikahlı olan M.Y. isimli eşinin üzerine giden JASAT dedektifleri, kadının verdiği tutarsız cevaplar üzerine M.Y.’i gözaltına aldı. 

Kadınla birlikte M.D. (29) ve R.D. (30) isimli 2 oğlunu da gözaltına alan JASAT ekipleri, kadın ve çocuklarını çapraz sorguya aldı. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen çapraz sorguda birçok tutarsızlık ve şüpheli bilgiler ele geçiren jandarma ekipleri, sorguda tespit ettikleri M.G. (54) ve İ.Ç. (74) isimli 2 şahsı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli saatlerce sorgudan geçirilirken jandarma ekipleri köy halkıyla görüşerek bilgiler topladı.

AHIRDA YAKTI

Olay tarihi olan 2013 yılında 45 yaşında olan Kamber Demir’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimaliyle araştırma ve soruşturmasını derinleştiren JASAT dedektifleri, Demir’in dini nikahlı eşi olan M.Y.’ın üzerine yoğunlaştı.

Yapılan sorgularda M.Y. dini nikahlı eşi Kamber Demir’i öldürdüğünü itiraf ederken, kan dolduran cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Kocasıyla sürekli olarak tartıştıklarını anlattığı öğrenilen M.Y., Demir’in sürekli olarak kendisini darp ettiğini öne sürdü.

Yıllarca geçimsizlik yaşadığını anlatan M.Y.'nin 2013 yılının 11. ayında kocasının yemeğine zehir atarak zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Gece yarısı Kamber Demir’in ölmesinin ardından sürükleyerek hayvan ahırına götürdüğünü anlatan M.Y., burada önce Kanber Demir’in cesedini sonra da ahırı yaktığını anlattı. 
Yanarak kül olan ahırdan kimse şüphelenmezken M.Y., ertesi gün ahırdaki Kanber Demir’e ait yanık cesedi parçalayarak gömdü. Çocukları M.D. ve R.D.’yi de gözaltına alan JASAT dedektifleri 2 oğlunun da bir süre sonra cinayeti öğrendiğini ve annesini ele vermemek için adli makamlara söylemeyerek gizlediklerini ortaya çıkardı.

ADLIYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili JASAT dedektifleri, köyde cesede dair geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Cinayet şüphelileri jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemlerim altında adliyeye sevk edildi.

 

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