Karısını sokak ortasında soyup dövdü. Skandal görüntüler

Kaynak: Mynet
Karısını sokak ortasında soyup dövdü. Skandal görüntüler
Çin'de eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adam, karısının kıyafetlerini sokak ortasında çıkarttı ve sürükleyerek darp etti.

Çin'in Shifeng şehrinin Songshan bölgesi yakınlarında bir adamın, kendisini aldattığını iddia ettiği karısını yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.

Olaya göre, karısının kendisi aldattığını öne süren adam, karısını yerde sürükledi. Adamın, "Beni nasıl aldatırsın?" dediği duyulurken, kadın durmadan çığlık attı.

SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ

Olayı gören vatandaşlar duruma engel olmaya çalışsa bile genç adamın şiddeti devam etti. Darp görüntüleri, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ZİNA CEZASI VERDİM"

Olay, çevredekilerin durumu polise haber vermesi üzerinde son buldu. Karısını sokak ortasında darp eden koca polise verdiği ifadesinde kendisini "Zina cezası verdim" diyerek savundu.

O anlar ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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