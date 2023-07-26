Karıştığı skandal haberi hiç kimse unutmadı. Anlaşmalı evlilik tartışmasıyla gündeme gelmişti

Çift doğumu 1 yıl sonra, bebeğin doğum sertifikasını aldıklarında açıkladılar ve yaşananlar konuşulmadan unutuldu. 1 yıl içinde üç çocuklu bir adama dönüşen Hugh Grant babalığa kolayca alıştı. Ancak sürekli olarak evlilikle arasının hiç iyi olmadığını ve asla evlenmeyi düşünmediğini söyleyip durdu.
SANKİ EVLİLİĞE ALERJİSİ VARMIŞ GİBİ...
Hugh Grant ve Anna Eberstein’in 2015 ve 2018’de birer kız daha oldu. Hugh Grant böylece 5 çocuklu bir baba oldu. Anna Eberstein’inle de son çocuklarının doğmasından 2 ay sonra, Mayıs 2018’de evlendiler. Asla evlenmeyeceğini ve evliliğin kendisini çok korkuttuğunu söyleyen 62 yaşındaki yakışıklı aktör ve 40 yaşındaki eşi Anna Eberstein, hafta sonu katıldıkları özel bir partinin çıkışında görüntülendi.
Çiftin asında gayet mutlu giden ilişkisi Hugh Grant'in yaptığı açıklamalar yüzünden farklı algılandı.