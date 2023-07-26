Karıştığı skandal haberi hiç kimse unutmadı. Anlaşmalı evlilik tartışmasıyla gündeme gelmişti

İngiliz yıldız hugh Grant ABD'de ünlenir ünlenmez arabasında bir seks işçisiyle yakalanıp ceza almıştı, 1995'te yaşanan olay hâlâ unutulmadı

Takvimler 27 Haziran 1995’i gösterdiğindeyse haber adeta bir bomba gibi gündemin orta yerine düşüyor: Hugh Grant, Los Angeles'ta yol kenarına çektiği arabasında bir seks işçisiyle birlikte yakalanıyor. Ve kamuya açık alanda fuhuş yapmaktan tutuklanıyor. İşte o ünlü “sabıka” fotoğrafı da götürüldüğü karakolda çekiliyor ve Hugh Grant’in adının yıllar boyunca bu olayla anılmasını sağlıyor.

Hugh Grant ve Elizabeth Hurley 13 yıl dillere destan bir aşk yaşadılar ancak evlenmediler.