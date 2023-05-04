Karla kaplı yol 6 günde ulaşıma açıldı

İHA'nın haberine göre, Torul ilçesinden Kadırga’ya ulaşımı sağlayan yolda gerçekleştirilen çalışmada Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri Mayıs ayında yüksek kar kütleleriyle dolu 15 kilometrelik yolu 6 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinin olduğu alandan başlayan çalışmalar Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilirken yer yer 3 metreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle yol dozerle açıldı ve greyderle reglaj yapılarak düzeltildi.

Çok sayıda bağlantı yolunun olduğu Kadırga yaylasına Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylasından ve Torul ilçesindeki Zigana Dağı zirvesinden 2 ayrı ana yolla ulaşılabiliyor.

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insanın bir araya geldiği yayla denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunuyor.

Kadırga Yaylası yaz aylarında Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla ve kurulan pazarlarla birlikte çevre il ve ilçelerden gelenlerle adeta küçük bir ilçeye dönüşüyor.