Karnında akvaryumlu elbisesiyle bir garip baby shower

Bir kadın, baby shower partisi için oldukça ilginç bir kostüm tercih ederek davetlileri şaşırttı. Elbisesinin karın kısmına yerleştirilen akvaryum ve içindeki canlı balıklarla göz kamaştıran kadın, etkinliğe farklı bir hava kattı.

Baby shower partisinde annenin hamilelik sürecini kutlamak için düzenlenen etkinliklere katılan kadınlar genellikle renkli ve eğlenceli kostümler tercih ederken, bu kadının kostümü farklılık yarattı. Elbisesinin karın kısmına yerleştirilen akvaryum içinde yüzen canlı balıklar, davetlilerin ilgisini çekti.