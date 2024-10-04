Karolína Muchová zorlandı

Karolína Muchová, favori olmadığını ilk oyunda gösterdi. Çek raket eline geçen üç kırılma noktasını değerlendiremeyince, onuncu oyunda kendi servisinde set puanlarını savunmak zorunda kaldı.

Muchová iki set puanını başarıyla çevirdi ve set tie-break’e gitti; tie-break’te 2-0 öne geçti, ancak avantajını kaybetti. İki set puanı kazandı ve rakibinin servisinde dramatik bir tie-break’i tamamladı.

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Muchová ikinci sette iki kez servis kaybederek büyük şaşkınlık yaşadı. Karar setinde de ugeri dönüş belirtisi oluşturan bir oyun sergileyemeyen genç raket, Sabalenka'nın ilk servisini kırdı ve avantajını korumuş olsa da maç az bir süre sonra 2-2’ye eşitledi. Ancak tekrar 2-4 geriye düştü.

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2 saat 48 dakika süren maçın ardından Karolína Muchová yarı finale yükseldi ve Sabalenka’yı dört karşılaşmanın üçüncüsünde yendi. Bu zafer, Muchová’nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve onu büyük bir başarıya taşıdı. Sabalenka’ya karşı elde ettiği bu galibiyet, onun ne kadar yetenekli ve dirençli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.