Karpuz nasıl seçilir? Karpuz seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Karpuz seçerken kelek çıkma ihtimaline karşı karpuzun bazı özelliklerine dikkat ederek satın almak gerekiyor. Peki, karpuz nasıl seçilir? Karpuz seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Karpuz nasıl seçilir? Karpuz seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuz seçerken dikkat etmek gereken bazı noktalar mevcut. Karpuz seçerken ağırlık ve çizgilerine göre seçmek gerekiyor. Peki, karpuz nasıl seçilir? Karpuz seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, sofralarımızın baş tacı olan lezzetli ve ferahlatıcı meyve karpuz, raflardaki yerini aldı. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde 1200'den fazla çeşidi bulunan bu meyvenin % 90'ı sudan oluşur ve yaz sıcaklarında vücuttaki su ihtiyacını karşılamada önemli bir role sahiptir.

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KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

Sulu ve tatlı karpuz seçmek içi karpuzu seçerken bazı noktalara bakmak gerekiyor. Böylelikle karpuz alırken kelek çıkma ihtimali azalmış olur.

İşte karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

- Karpuzun alt bölgesinin sarı olup olmadığına dikkat edin. Ne kadar sarı ise, o kadar olgunlaşmış ve lezzetlidir.

- Karpuzun üzerindeki çatlaklara bakın. Örümcek ağına benzeyen bu çatlaklar, karpuzun lezzetli olduğunun bir göstergesidir.

- Karpuzun büyüklüğüne aldanmayın. Ağırlığı ve boyutuna göre uygun denge sağlaması, karpuzun kalitesi hakkında ipucu verir.

-Karpuzun sapının durumu da önemlidir. Eğer sap kurumuşsa, karpuzun olgun ve tatlı olduğunu gösterir.

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