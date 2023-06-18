Yaz meyvelerinden olan karpuz içerdiği yüksek su oranıyla yaz sıcaklarından çok sık tercih edilmektedir. Peki, karpuzun faydaları neler? Karpuz neye iyi gelir?

Karpuz, su ve şeker içeriği yanında birçok vitamin ve mineral içeren düşük kalori mucizevi bir meyvedir. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuz, kilo kontrolüne de yardımcı olmaktadır. Ayrıca karpuz, tatlı krizlerini önlemek için de özellikle tercih edilmesi gereken bir meyvedir.

KARPUZUN FAYDALARI NELER?

- Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı karşılamaktadır.

- Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.

- Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır

- Vücutta yağ birikimini engellemektedir.

- Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.

- Çok iyi bir antioksidandır.

- Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.

- Susuzluğa çaredir.

- İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.

- Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.

- Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.