Kars deprem bölgesi için seferber oldu

AA'da yer alan habere göre, Kars'ta, deprem bölgesine yardım ulaştırılmaya devam ediliyor. Akyaka ilçesinde Kaymakamlık organizasyonunda kente gönderilen 2 kamyona yüklü gıda ve ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere il merkezine doğru yola çıktı.



Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta, deprem bölgesine yardım ulaştırılmaya devam ediliyor. Ardahan'daki yöre halkının ve STK'lerin yardımları, Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki koordinasyon merkezinde toplanıyor.