Kars Digor SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Kars Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olmak üzere geçici 7 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18-55 yaş aralığında olmak

4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmak olmak yada tecil ettirmiş olmak)

5-Şoför olarak çalıştırılacak adaylar için B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

6- Digor ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak

9-Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ, PYD, DHKPC, DEAŞ vb terör örgütleri ile irtibatı, ilişkisi olan), TCK'nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

10-Adli ve idari soruşturma sonucunda engel bir durum bulunmamak

11-Herhangi bir işte sigortalı çalışmıyor olmak

12-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

13-Araç ile seyahat etmesinde herhangi bir engel bulunmaması

14-Ekonomik olarak Vakfımızdan destek almış veya vakfımızdan ekonomik destek alma şartlarını taşıması(3294 sayılı kanun kapsamında olmak)

15-Proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması