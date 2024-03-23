Karsan Romanya’da 25 adet e-ATA satışına daha imza attı

Karsan, ana hedef pazarlarından Romanya'daki varlığını hızla artırmaya devam ediyor. "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla Karsan, Romanya'nın 22 farklı noktasına yayılmış geniş elektrikli araç parkına sene sonunda 6 farklı noktayı daha ekleyecek.

Romanya'nın Chitila şehrine 12 metrelik e-ATA teslim eden Karsan, yenilikçi tasarımlarıyla dikkati çeken yüksek teknolojili ürünleriyle dünyanın önde gelen şehirlerini elektrikli çağına uygun hale getirmeye devam ediyor.

Geçen aylarda Romanya'da Satu Mare, Campuling, Horezu, Teccuci ve Petrosani'den toplam 36 adet e-ATA siparişleri alan Karsan, şimdi de IASI şehrinde 25 adet 10 metrelik e-ATA satışı için Romanya Distribütörü AAR aracılığı ile anlaşma sağladı.

Söz konusu 61 e-ATA araçlarının teslimatı ise yılın sonunda gerçekleştirilecek. Böylece Karsan sene sonunda yapacağı teslimatlar ile Romanya'nın 28 farklı noktasında elektrikli araçlarıyla faaliyet gösterecek.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ e-ATA İHTİYAÇLARA HIZLI YANIT VERİYOR

İsmini Türkçe'de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata'dan alan e-ATA, Karsan'ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor.

Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor.

150 kWh'tan 600 kWh'a kadar farklı batarya paketleriyle tercih edilebilen e-ATA model ailesi, normal bir otobüs rotasında yolcu ile doluyken dur-kalk, yolcu indirme-bindirme, tüm gün klimanın çalıştığı koşullardan ödün vermeden tamamen gerçek sürüş koşullarında 450 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Sahip olduğu hızlı şarj teknolojisiyle batarya paketinin büyüklüğüne göre 1 ile 4 saat arasında şarj edilebiliyor.

Karsan e-ATA'nın tekerlere konumlandırılan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22 bin Nm tork sunarak, e-ATA'nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor.

18 metrede ise 500 kW'lik azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinin farklı coğrafi koşullarına tam uyum sağlayan e-ATA ürün yelpazesi, dış tasarımıyla da göz dolduruyor.

Yolculara iç mekanda tam alçak tabanı sunarak, engelsiz bir hareket alanı vadediyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89'un üzerinde, 18 metrede ise 135'in üzerinde yolcu taşıyabiliyor.

‘ROMANYA’DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ PARKIMIZ 238 ADETE ULAŞTI’

Karsan CEO’su Okan Baş, Doğuştan elektrikli Karsan e-ATA'nın ilk ihracatını, 2022 yılının sonunda Romanya'ya gerçekleştirdiklerini aktardı.

Baş, Romanya'daki elektrikli araç parklarının 238 adete ulaştığını belirterek, "Karsan e-ATA, Sustainable Bus Awards'ta şehir içi ulaşım kategorisinde 'Yılın Otobüsü' ödülünü kazanarak zaten ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamış bir model. Romanya pazarında faaliyet gösteren en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri ve bir Türk markası olarak Karsan ürünlerine olan bu talep bizi oldukça memnun ediyor” dedi.

Karsan'ın elektrikli toplu ulaşımda Avrupa’da en çok tercih edilen markalar arasında yer aldığını vurgulayan Baş, "e-ATA serimizin ilk ihracatını gerçekleştirdiğimiz Romanya'da Slatina, Timşoara, Braşov ve Chitila olmak üzere farklı şehirlerinde toplam 79 adet e-ATA aracımız hizmet veriyor. IASI ile birlikte bu sene başında 5 farklı şehirden daha aldığımız e-ATA siparişleri ile sene sonunda Romanya'ya 61 adet daha 10 metre, 12 metre ve 18 metre e-ATA teslimatı gerçekleştireceğiz. Yenilikçi ürünlerimizle dünyada adımızdan daha da fazla konuşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.