Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Başka bir otomobilde üzerinden geçti

Kaynak: DHA
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Başka bir otomobilde üzerinden geçti
Bolu'da D-100 karayolunda iki otomobilin çarptığı yaya Hasan Hüseyin Öztürk (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu D-100 kara yolunun Dağkent kavşağı mevkisinde meydana gelen olayda Ankara'ya doğru giden Mert Ertuğ'un kullandığı 14 KN 281 plakalı otomobil, işten çıktıktan sonra eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan market çalışanı Hasan Hüseyin Öztürk’e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk’ün üzerinden aynı yöne giden, s 14 ABU 380 plakalı bir otomobil daha geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Hüseyin Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyup olay yerine gelen Öztürk’ün ailesi sinir krizi geçirdi. Öztürk’ün cansız bedeni, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 2 otomobilin sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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