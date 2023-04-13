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Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Amasyaspor'a 2-0 mağlup olarak play-off'a kalma şansını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:28
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Karşıyaka play off dışı kaldı

Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı
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Editör: Hamza Özalkuş

Karşıyaka, dün TFF 3. Lig 1. Grup'ta Amasyaspor'la karşı karşıya geldi.

12 Haziran Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nevşehir Belediyespor'un da kazandığı haftada 44 puanda kalan Kaf-Kaf, play-off hattının dışında kaldı. Karşıyaka, son 6 haftada sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve bu süreçte 5 puan topladı.

TARAFTAR ÖFKELİ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla play-off hattının dışında kaldı. Kötü gidişatın ardından taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Öte yandan Karşıyaka, 3 gün sonra Ağrı 1970'i konuk edecek. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka golsüz beraberlikle bitmişti.

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