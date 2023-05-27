Karşıyaka'da seçim açıklaması

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim kurulu, başkanlığa aday olduğu iddia edilen eski basketbol şube başkanı İlker Ergüllü ile ilgili çıkan haberlere dair açıklamalar yaptı.

Karşıyaka yönetim kurulu yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır Karşıyaka Spor Kulübümüzün Olağan Mali Genel Kurulu ve tarihi ilgili kamuoyunda türlü spekülasyonlar yapılmaktadır. Biz yönetim kurulu üyeleri olarak belirtmek isteriz ki; alınan genel kurul kararı ve tarihi yönetim kurulumuz tarafından oy birliği ile alınmıştır. Yönetim kurulu üyelerimizin kulüp başkanımızı yalnız bıraktığı ve başkanımızın yalnız kaldığı yönündeki beyanların tarafımızdan kabulü mümkün olmadığı gibi, bu beyanlar gerçek dışıdır. Tamamen algı yaratmaya yönelik, gerçek dışı söylemlere karşılık olarak, bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Yönetim kurulumuz ilk günkü kararlılık ve beraberlikle çalışmaya devam etmektedir." (DHA)