Karşıyaka'dan taraftara para iadesi

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir'in iddialı temsilcisi Pınar Karşıyaka, pazar günü Bursaspor'u ağırlayacağı maç öncesi bilet fiyatlarında yarı yarıya indirime gitti.

KAYNAK: DHA
Karşıyaka'dan taraftara para iadesi

Yeşil-kırmızılılar, bilet fiyatlarını öğrenci bileti 50 TL, tam bilet 100 TL olarak belirledi. Biletlerini daha önce almış olan taraftarlara da iade işlemleri yapıldı.
Ligde Fenerbahçe'yle oynanan sezonun ilk iç saha maçında açıklanan bilet fiyatları tepki çeken Pınar Karşıyaka'da basketbol şube yönetimi, o maç özelinde tüm biletler satıldığı için taraftar taleplerine yanıt verilemediğini, sezon boyunca uygun çözümler yaratılacağını açıklamıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Pınar Karşıyaka'nın Bursaspor maçının biletleriyle ilgili açıklamasında, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Ewe Baskets Oldenburg'u konuk ettiğimiz maçta salonda son düdüğe kadar desteğini esirgemeyen taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu desteğin evimizde oynayacağımız her maçta devam edeceğinden emin olarak Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor'u ağırlayacağımız maçın açıklanan bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Biletlerini daha önceden almış olan taraftarımıza iade işlemleri yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Kaf-Kaf evinde bu sezon lig ve Avrupa'da daha önce oynadığı 4 maçı da kazanmıştı.

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