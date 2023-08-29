Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu tacirleri çökertildi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 13’ü tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu çerçevesinde Sokak Satıcıları ve torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 13 ayrı noktaya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 571,05 gram metamfetamin,20,60 gram bonzai, 7,36 gram esrar,1 hassas terazi, 48 bin 945 lira suçtan elde edilen gelir, 8 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüpheli 16 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet’teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden A.H.H. (27), B.A. (23), B.D. (22), B.K. (30), C.Ş. (38), F.A (21), H.G (19), H.S.B (42), İ.İ (49), K.C (20), K.K (21), S.A (23) ve Y.Y. (29) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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