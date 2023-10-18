Kars’ta Cinsel İstismar İddiası: Polis Memuru Tutuklandı

Kars’ın Selim ilçesinde bir polis memurunun lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Kars’ta Cinsel İstismar İddiası: Polis Memuru Tutuklandı

Polis memuru, öğrencinin öğretmeninin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı.

Öğretmen İhbar Etti

Olay, Selim ilçesinde meydana geldi. İlçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K’nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu. Kız öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Açığa Alındı, Tutuklandı

Cinsel istismar iddiasıyla açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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