Kars'ta hava eksi 5 dereceyi gördü. Araç camları buz tuttu

Hava sıcaklığının gece eksi 4 dereceye düştüğü Kars’ta, soğuktan araçların camları dondu.

KAYNAK: İHA
Kars'ta hava eksi 5 dereceyi gördü. Araç camları buz tuttu


Son günlerde etkili olan yağışlı hava ile birlikte Kars’ta soğuk hava da yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları buz tuttu.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte soğuktan araçların camları donarken, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.
Aracının camının buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Havalar bayağı soğudu, araçlarımızın camları buz tuttu. Soğuk hava Kars’ta başladı diyebiliriz” dedi.
Öte yandan Ekim ayı ile birlikte vatandaşlar da kışlık giysilerini giymeye başladı.

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