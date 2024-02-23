Kars'ta kaçak deterjan ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Kars'ta kaçak deterjan ve uyuşturucu operasyonu
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte süregelen kaçakçılık operasyonunda 18 ton deterjan ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

KOM ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1 depoya operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 600 paket halinde toplam 18 ton 200 kilo Deterjan, 0,38 gram Metamfetamin ve 1 cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Göz altına alınan şüpheliler 2 kişi hakkında 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) ve TCK-191 (Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak) suçlarından adli işlem yapıldı.

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