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Kars'ta kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Kars'ta kaçak alkol ve içkiye yönelik yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda, 67 litre etil alkol ile 30 aroma kiti ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:36
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Kars'ta kaçak içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kars'ta kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ya da kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı.

Ekipler yapılan operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 67 litre etil alkol, 3 şişe halinde 3,5 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 30 aroma kiti ele geçirildi.

 

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