﻿Kars'ta kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ya da kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı.

Ekipler yapılan operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 67 litre etil alkol, 3 şişe halinde 3,5 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 30 aroma kiti ele geçirildi.