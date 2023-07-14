Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti

Kars’ta kamyon devrildi. Feci kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, kaza Kars merkeze bağlı Bozkale köyünde meydana geldi.

Bölgede yol bakım ve onarım çalışması yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bünyesindeki hafriyat işi yapan özel bir şirkete ait M.G. yönetimindeki 06 GA 3071 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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Kaza vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarmaya bildirildi. Sağlık ekipleri, sürücü M.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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