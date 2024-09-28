Kars’ta ot yangını! 2 bin 500 balya ot kül oldu

Kaynak: İHA
Kars’ta ot yangını! 2 bin 500 balya ot kül oldu

Kars merkez Çağlayan köyünde bir vatandaşa ait ot balyaları yanmaya başladı. Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, yangında 2 bin 500 balya ot yanarak kül oldu.

Kars'ta çıkan yangında 2 bin 500 balya ot yanarak kül oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köye gelen jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, vatandaşın kışın hayvanlarına yedirmek üzere balyaladığı yaklaşık 2 bin 500 balya ot yanarak kül oldu.

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İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

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